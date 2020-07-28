Стендфит Стоя

1) Наш дизайнер сделает принт с учетом ваших пожеланий.
2) Вы (или ваш дизайнер) можете сами сделать себе принт. Мы отправим вам шаблон спинки по запросу. После оформления заявки вам позвонит менеджер и свяжет вас с дизайнером, с которым вы обсудите будущий принт. Заказ на производство поступит в работу только после согласования принта и предоплаты в размере 100% от стоимости.
*Комплектация Стои с индивидуальным принтом соответствует последней модели, представленной на сайте.
Вот несколько примеров индивидуальных принтов для компаний, которые уже купили Стою:
- Москва - 1200₽ - Санкт-Петербург - 1400₽ - Екатеринбург - 1100₽ - Иркутск - 1900₽ - Казань - 800₽ - Калининград - 1400₽ - Краснодар - 1400₽ - Красноярск - 1700₽ - Нижний Новгород - 1000₽ - Новосибирск - 1500₽ - Ростов на Дону - 1300₽ - Сочи - 1400₽
Доставка до адреса:(в пределах города) на 500-1000₽ дороже Грузчики от 500₽
Для жителей Ижевска: Самовывоз в Ижевске — бесплатно Доставка по Ижевску: с грузчиком — 1000 ₽ без грузчика — 500 ₽
по тарифам транспортных компаний (ТК) (оплачивается отдельно)
Стоя транспортируется двумя местами:
- Коробка 1 (Основание + стол) 120х60х25 см, вес 27 кг - Коробка 2 (Механизм качания) 90х50х20 см, вес 18 кг
Заполните форму, и мы сделаем просчет доставки в ваш город
*залезет в любой автомобиль со сложенными задними сидениями
За счет покупателя
Срок изготовления стендфита - 14 рабочих дней с момента оплаты
Технические характеристики
Технические характеристики стендфита
- Площадь стендфита в статике: 1 кв. м. - Вес стендфита в сборке 41 кг - Диапазон веса пользователя: 50-110 кг - Диапазон роста пользователя: стандартная спинка (М) : 168-190 см укороченная спинка (S) : 162-172 см удлиненная спинка (L) : 190-200 см
Подробные характеристики
- Площадь в динамике: 1,2 кв. м. - Размеры стола: стандартный 80х83х8,5 см увеличенный 80х88х8,5 см - Расстояние от спинки до стола: стандартный 32 см увеличенный 37 см - Размер ложа под телефон 18х8,5 см
Подлежит переработке Срок службы: 5 лет Гарантия: 1 год
Видеоинструкция по эксплуатации стендфита
Видеоинструкция по сборке стендфита с регулировкой жесткости
Медисследование
Мед исследование
Эффективность Стои оценили в научном исследовании с участием 120 студентов Ижевской государственной медицинской академии
Подробнее об исследовании
эффективность работы — ниже нормы степень врабатываемости — плохая психологическая устойчивость — плохая
основная группа
контрольная группа
Добровольцев разделили на 2 группы по 60 человек. Перед началом теста им провели диагностические пробы на исследование свойств внимания и оценку самочувствия.
Исходные показатели обеих групп были практически одинаковы:
Первая, основная группа находилась на стендфите Стоя в течение 15 минут.
Вторая, контрольная группа в это время отдыхала в положении сидя.
Спустя 15 минут диагностические пробы в обеих группах повторили.
эффективность работы - улучшение на 30% степень врабатываемости - с «плохой» до «хорошей» психологическая устойчивость - с «плохой» до «хорошей»
эффективность работы - осталась ниже нормы степень врабатываемости - изменилась незначительно психологическая устойчивость - стала «умеренной»
основная группа
контрольная группа
Стендфит Стоя улучшает показатели:
Таким образом
Он рекомендован для применения: - работникам организаций, которые большую часть времени проводят в положении сидя; - работающим людям, которым длительное сидячее положение противопоказано из-за болей в спине или травмы.
эффективностиработы врабатываемости выносливости общего самочувствия
в большей степени, чем отдых в положении сидя
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Юридический адрес: Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Вараксино, 36 Адрес производства (самовывоз): Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. ул. Воткинское Шоссе, 174/1 (Автомобилист-1)