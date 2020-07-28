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Стендфит Стоя
наклонное рабочее место для тех:
кто хочет повысить продуктивность
кто считает себя новатором
у кого затекают ноги от работы стоя
у кого устает спина из-за сидячей работы
стоячее рабочее место
Что это за штука и как она работает
Начнем с того, что на Стое вы не сидите, потому что сидеть — вредно
01
На стое:
Но вы и не стоите, потому что долго стоять — тяжело
02
VS
Имеете возможность интуитивно раскачиваться, чтобы войти в состояние «потока»‎
03
Повышает рабочую эффективность

Улучшает фокус внимания и концентрацию

(медицинское исследование)

Раскачивание — природный антистресс-механизм

Стоя необходима, если
Регулярно болит спина
А таблетки пить не нравится
Ты - новатор!
И любишь все, чего у других еще нет
Устал работать за кухонным столом
и хочется организовать компактный домашний healthy-офис
Не знаешь что подарить человеку, у которого все есть
А подарить хочется что-то необычное и полезное
Хочешь повысить рабочую эффективность
Не прибегая к хитроумным схемам,
таблеткам и не тратя времени
Ты - ЗОЖ адепт
ищешь ЗОЖ-девайс для работы или отдыха
Как работает Стендфит Стоя
Несколько кейсов от пользователей
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Стендфит Стоя как альтернатива высокому столу
Юрий Гармаев (профессор, доктор юридических наук) сократил работу сидя до 1-1,5 часов в день и увеличил работу стоя на 4 часа в день

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Эффективный инструмент сохранения ресурсности
Филипп Гузенюк (личный коуч, тренер и консультант бизнес-лидеров и компаний из списка Forbes) приобрел Стою и исследовал как она влияет на состояние ресурсности
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Работа в «потоке‎»‎: «‎Покачался минут пять - и тут же нужное решение пришло»‎
Игорь Манн (самый известный маркетер России, спикер, автор книг, издатель (МИФ) Использует Стою, чтобы войти в состояние потока

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Стендфит вместо третьей операции на позвоночнике
Сергей Журавлев - системный инженер из Санкт-Петербурга делится историей как Стоя предупредила развитие протрузии
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Продолжать работать, когда врач запретил сидеть N2
Владимир Новоселов CIO компании Realweb о том, как Стоя помогла продолжать работать после травмы позвоночника
Еще кейсы
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Современное рабочее место руководителя
Андрей Пономарев (председатель правления Датабанка в Ижевске). Использует Стою для подписания бумаг, телефонных разговоров и как более здоровую альтернативу работе сидя
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Лучшее решение проблемы сидячей работы
Евгений Какурин - предприниматель, испробовавший все виды стульев, высокие столы, остановился на стендфите
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Подарок супруге(гу)
Егор Святкин подарил своей супруге Алине стендфит Стоя в качестве новогоднего подарка с заботой о здоровье и продуктивности.
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Эффективный инструмент блогера
Виктория Штелльхорн (инстаграм и ютуб-блогер, автор обучающих курсов и Онлайн Академии Таро (Берлин). Использует стендфит для переключения между задачами, работы с телефоном и отвычки сутулиться
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Система рабочих подходов на Стое по методу канбан
Анна Галышева (геолог-геомеханик Газпромнефть-НТЦ) оборудовала дома рабочее место и работает на стендфите по системе канбан
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Диванозаменитель для «бодрого» пенсионера
Виктор Зеленин (предприниматель, чиновник, конструктор первой Стои). Ныне пенсионер. Адепт Зож. Использует Стою ежедневно для чтения, просмотра телевизора, прослушивания музыки
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«Это революция в офисной работе»
Элвис Марламов (инвестор, аналитик, основатель проекта ALENKA CAPITAL) Использует Стою, чтобы компенсировать недостаток подвижности во время сидячей работы
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Продолжать работать, когда врач запретил сидеть
Мария Мацкевич (один из первых пользователей Стои) Работала на стендфите после полученной травмы спины. Продолжает использовать Стою и после полного восстановления
Стоя у людей
Стоя уже приносит пользу
Стоя необычный и полезный подарок
Мы наклеим на коробку бант и вложим поздравительную открытку, если вы дарите стендфит.
Заполняя форму на покупку, поставьте галочку напротив пункта «‎Покупаю в подарок»‎
Выбирайте один из базовых принтов или создайте собственный
Базовые принты
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Дизайнерские принты
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Индивидуальные принты
Создайте свой стиль в соответствии с вашими предпочтениями или брендбуком компании

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Подробнее об инд. принте
Как проходит процесс заказа принта:

1) Наш дизайнер сделает принт с учетом ваших пожеланий.

2) Вы (или ваш дизайнер) можете сами сделать себе принт. Мы отправим вам шаблон спинки по запросу.
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После оформления заявки вам позвонит менеджер и свяжет вас с дизайнером, с которым вы обсудите будущий принт. Заказ на производство поступит в работу только после согласования принта и предоплаты в размере 100% от стоимости.

*Комплектация Стои с индивидуальным принтом соответствует последней модели, представленной на сайте.

Вот несколько примеров индивидуальных принтов для компаний, которые уже купили Стою:
Купить Стендфит
Выставить счет юридическому лицу
Рассрочка платежа
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Доставка


Примерная стоимость доставки до терминала:

- Москва - 1200₽
- Санкт-Петербург - 1400₽
- Екатеринбург - 1100₽
- Иркутск - 1900₽
- Казань - 800₽
- Калининград - 1400₽
- Краснодар - 1400₽
- Красноярск - 1700₽
- Нижний Новгород - 1000₽
- Новосибирск - 1500₽
- Ростов на Дону - 1300₽
- Сочи - 1400₽

Доставка до адреса:(в пределах города)
на 500-1000₽ дороже
Грузчики от 500₽

Для жителей Ижевска:
Самовывоз в Ижевске — бесплатно
Доставка по Ижевску:
с грузчиком — 1000 ₽
без грузчика — 500 ₽
по тарифам транспортных компаний (ТК)
(оплачивается отдельно)
Стоя транспортируется двумя местами:

- Коробка 1 (Основание + стол) 120х60х25 см, вес 27 кг
- Коробка 2 (Механизм качания) 90х50х20 см, вес 18 кг

Заполните форму, и мы сделаем просчет доставки в ваш город
*залезет в любой автомобиль со сложенными задними сидениями
За счет покупателя
Срок изготовления стендфита - 14 рабочих дней с момента оплаты
Технические характеристики
Технические характеристики стендфита

- Площадь стендфита в статике: 1 кв. м.
- Вес стендфита в сборке 41 кг
- Диапазон веса пользователя: 50-110 кг
- Диапазон роста пользователя:
стандартная спинка (М) : 168-190 см
укороченная спинка (S) : 162-172 см
удлиненная спинка (L) : 190-200 см




Подробные характеристики
- Площадь в динамике: 1,2 кв. м.
- Размеры стола:
стандартный 80х83х8,5 см
увеличенный 80х88х8,5 см
- Расстояние от спинки до стола:
стандартный 32 см
увеличенный 37 см
- Размер ложа под телефон 18х8,5 см
- Материалы:
Спинка, подножка, стол - фанера многослойная 18мм
Основание: профильная труба толщиной - 1,5 мм
Подголовник: искусственная кожа, металл
Валик: искусственная кожа, поролон

Подлежит переработке
Срок службы: 5 лет
Гарантия: 1 год
Видеоинструкция по эксплуатации стендфита
Видеоинструкция по сборке стендфита с регулировкой жесткости
Медисследование
Мед
исследование
Эффективность Стои оценили в научном исследовании с участием 120 студентов Ижевской государственной медицинской академии
Подробнее об исследовании
эффективность работы — ниже нормы
степень врабатываемости — плохая
психологическая устойчивость — плохая
основная группа
контрольная группа
Добровольцев разделили на 2 группы по 60 человек.
Перед началом теста им провели диагностические пробы на
исследование свойств внимания и оценку самочувствия.
Исходные показатели обеих групп были практически одинаковы:
Первая, основная группа находилась на стендфите Стоя в течение 15 минут.
Вторая, контрольная группа в это время отдыхала в положении сидя.
Спустя 15 минут диагностические пробы в обеих группах повторили.
эффективность работы - улучшение на 30%
степень врабатываемости - с «плохой» до «хорошей»
психологическая устойчивость - с «плохой» до «хорошей»
эффективность работы - осталась ниже нормы
степень врабатываемости - изменилась незначительно
психологическая устойчивость - стала «умеренной»
основная группа
контрольная группа
Стендфит Стоя улучшает показатели:
Таким образом
Он рекомендован для применения:
- работникам организаций, которые большую часть времени проводят в положении сидя;
- работающим людям, которым длительное сидячее положение противопоказано из-за болей в спине или травмы.
эффективности работы
врабатываемости
выносливости
общего самочувствия
в большей степени, чем отдых в положении сидя
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ОГРН: 1191832025494

+7 905 724 31 95
stoyarus@gmail.com

Юридический адрес:
Россия, Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. Вараксино, 36
Адрес производства (самовывоз):
Россия, Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. ул. Воткинское Шоссе, 174/1
(Автомобилист-1)
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Рост
Вес
Промокод
Покупаю в подарок
Мы наклеим на коробку бант и вложим поздравительную открытку, если вы покупаете Стою на подарок
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