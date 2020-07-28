Стендфит Стоя

Как проходит процесс заказа принта:



1) Наш дизайнер сделает принт с учетом ваших пожеланий.



2) Вы (или ваш дизайнер) можете сами сделать себе принт. Мы отправим вам шаблон спинки по запросу.

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После оформления заявки вам позвонит менеджер и свяжет вас с дизайнером, с которым вы обсудите будущий принт. Заказ на производство поступит в работу только после согласования принта и предоплаты в размере 100% от стоимости.



*Комплектация Стои с индивидуальным принтом соответствует последней модели, представленной на сайте.



Вот несколько примеров индивидуальных принтов для компаний, которые уже купили Стою: